Kalenderblatt: Was geschah am 19. September?

Historische Daten

2021 - Auf der spanischen Kanareninsel La Palma bricht ein Vulkan aus, der wochenlang Asche, Rauch und Lava ausstößt. Lavaströme begraben Hunderte Häuser. Tausende Anwohner und Touristen werden in Sicherheit gebracht. Immer wieder erschüttern Erdbeben die Insel.