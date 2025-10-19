 
Was geschah am 19. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

 
Kalenderblatt: Was geschah am 19. Oktober?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Oktober 2025

Namenstag

Isaak, Jean, Paul

Historische Daten

2024 - Die Journalistin Ines Schwerdtner und der frühere Bundestagsabgeordnete Jan van Aken sind neue Vorsitzende der Linken. Sie werden beim Bundesparteitag in Halle/Saale gewählt.

2010 - ICE-Premiere: Erstmals fährt ein Hochgeschwindigkeitszug der Deutschen Bahn durch den Ärmelkanal-Tunnel nach London.

1990 - Der Oberste Sowjet nimmt die Vorschläge von Präsident Michail Gorbatschow zur Einführung der Marktwirtschaft in der UdSSR an.

1955 - Mit einem Bekenntnis zu Berlin eröffnet Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier (CDU) in einem Hörsaal der Technischen Universität die erste Plenarsitzung des Bundestags in der geteilten Stadt.

1945 - Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland erklärt im sogenannten Stuttgarter Schuldbekenntnis, dass die evangelischen Christen den Nationalsozialismus nicht entschlossen genug bekämpft haben.

Geburtstage

1975 - Hilde Gerg (50), deutsche Skisportlerin, Siegerin Super-G-Weltcup 1997 und 2002, Olympia-Gold im Slalom 1998

1962 - Evander Holyfield (63), amerikanischer Profiboxer, hat in seiner Profi-Karriere 57 Kämpfe bestritten, davon 44 gewonnen und zehn verloren

1946 - Jürgen Croy (79), deutscher Fußballspieler, 94 Einsätze als Torwart der DDR-Nationalmannschaft

1945 - John Lithgow (80), amerikanischer Schauspieler ("Kinsey", "The Crown")

Todestage

1745 - Jonathan Swift, irischer Schriftsteller ("Gullivers Reisen"), geb. 1667