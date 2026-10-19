Kalenderblatt: Was geschah am 19. Oktober?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Oktober 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Oktober 2026
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Isaak, Jean, Paul
2025 - Aus dem Pariser Louvre stehlen Einbrecher in nur vier Minuten Schmuck von "unschätzbarem Wert". Sie flüchten auf Motorrollern. Nach einer Woche werden zwei Verdächtige gefasst, später weitere mutmaßlich Beteiligte.
2016 - Bei einer Razzia in Georgensmünd bei Nürnberg erschießt ein sogenannter Reichsbürger einen 32-jährigen Polizisten. Die rechtsradikalen "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze nicht an.
1996 - Im Taunus wird die Leiche des entführten Millionärs Jakub Fiszman gefunden. Das Opfer war bereits tot, als die Entführer vier Millionen Mark (etwa 2,05 Mio Euro) Lösegeld kassierten.
1951 - Der US-Kongress in Washington erklärt den Kriegszustand zwischen den USA und Deutschland für beendet.
1781 - Nach der Schlacht von Yorktown (Virginia) muss sich das britische Heer den amerikanischen und französischen Truppen ergeben. Damit ist der Erfolg der Amerikaner im Unabhängigkeitskrieg nicht mehr zu verhindern.
1981 - Karoline Schuch (45), deutsche Schauspielerin ("Das Geheimnis des Totenwaldes", "Schutzengel")
1946 - Jürgen Croy (80), deutscher Fußballspieler, 94 Einsätze als Torwart der DDR-Nationalmannschaft
1941 - Jo Bolling (85), deutscher Fernsehschauspieler (Rolle des Taxifahrers Andy Zenker in der "Lindenstraße")
1936 - Werner Zimmer, deutscher Sportjournalist, Sportschau-Moderator 1966-1993, gest. 2015
2019 - Erhard Eppler, deutscher Politiker, Entwicklungshilfeminister 1968-1974, SPD-Präsidiumsmitglied 1970-1991, jahrzehntelanges Engagement in der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), geb. 1926