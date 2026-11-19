1901 - Berta Drews, deutsche Schauspielerin (Bühnenrolle in "Die Dreigroschenoper", Filmrolle in "Die Blechtrommel"), Mutter von Götz George, gest. 1987

Todestage

2016 - Heribert Sasse, österreichischer Regisseur, Schauspieler und Intendant, Generalintendant der Staatlichen Schauspielbühnen Berlin 1985-1990, geb. 1945