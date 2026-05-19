Kalenderblatt: Was geschah am 19. Mai?

1926 - Peter Zadek, deutscher Regisseur und Intendant, Intendant beim Berliner Ensemble 1992-1995 und am Hamburger Schauspielhaus 1985-1989, gest. 2009

Todestage

1994 - Jacqueline Kennedy Onassis, Witwe des US-Präsidenten John F. Kennedy (Amtszeit 1961-1963) und des griechischen Reeders Aristoteles Onassis, geb. 1929