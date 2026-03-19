Kalenderblatt: Was geschah am 19. März?

Historische Daten

2025 - Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu wird wenige Tage vor seiner geplanten Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei der Türkei verhaftet. Tage später wird er für abgesetzt erklärt und in Untersuchungshaft genommen. Das Vorgehen treibt Zehntausende Demonstranten auf die Straßen türkischer Städte.