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  4. Was geschah am 19. Juni?

Kalenderblatt Was geschah am 19. Juni?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 19. Juni?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juni 2026

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Namenstag

Elisabeth, Hildegrim, Rasso, Romuald

Historische Daten

2006 - Das Gemälde "Adele Bloch-Bauer I" des österreichischen Malers Gustav Klimt wird für 135 Millionen Dollar verkauft. Es ist die bis dahin höchste Summe, die jemals für ein Gemälde gezahlt wurde.

1976 - Der schwedische König Carl XVI. Gustaf heiratet in der Stockholmer Domkirche die deutsche Silvia Sommerlath.

1961 - Kuwait wird nach 62 Jahren unabhängig von Großbritannien. Kuwait wurde 1899 britisches Protektorat, um der Übermacht durch das Osmanische Reich zu entgehen.

1936 - Der deutsche Boxer Max Schmeling gewinnt in New York einen WM-Ausscheidungskampf gegen den bisher ungeschlagenen Amerikaner Joe Louis durch K.o. in der zwölften Runde.

1811 - Auf der Hasenheide südlich von Berlin eröffnet Friedrich Ludwig Jahn den ersten öffentlichen Turnplatz.

Geburtstage

1959 - Christian Wulff (67), deutscher Politiker (CDU), Bundespräsident 2010-2012, Ministerpräsident von Niedersachsen 2003-2010

1947 - Salman Rushdie (79), britisch-amerikanischer Schriftsteller ("Die satanischen Verse", "Mitternachtskinder")

1945 - Aung San Suu Kyi (81), myanmarische Politikerin, De-facto-Regierungschefin 2016 bis zum Militärputsch 2021, seitdem in Haft, Friedensnobelpreis 1991

1941 - Vaclav Klaus (85), tschechischer Politiker, Staatspräsident 2003-2013, Ministerpräsident 1992-1997

Todestage

2016 - Götz George, deutscher Schauspieler ("Tatort"-Kommissar Horst Schimanski, Filme "Schtonk!", "Der Totmacher"), geb. 1938