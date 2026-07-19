Kalenderblatt: Was geschah am 19. Juli?

2004 - Die "Queen Mary 2" läuft zu ihrem ersten Deutschlandbesuch in den Hamburger Hafen ein. Zehntausende Zuschauer bereiten dem damals größten und teuersten Passagierschiff der Welt am frühen Morgen einen begeisterten Empfang, als es von bis zu 300 Booten begleitet langsam die Elbe hinauffährt.