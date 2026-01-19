Kalenderblatt: Was geschah am 19. Januar?

Historische Daten

2025 - Nach mehr als 15 Monaten Krieg mit Zehntausenden Toten tritt eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Kraft. Drei Geiseln im Gazastreifen werden nach Israel zurückgebracht. Im Gegenzug entlässt Israel 90 palästinensische Frauen und Minderjährige aus der Haft.