Kalenderblatt: Was geschah am 19. Februar?

Historische Daten

2025 - Nach drei Jahren Ukraine-Krieg holt US-Präsident Donald Trump den Angreifer Russland aus der Isolation und wirft der Ukraine vor, sie sei selbst schuld, den Krieg nicht gestoppt zu haben. Über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schreibt Trump, er sei ein "Diktator ohne Wahlen".