Kalenderblatt: Was geschah am 19. April?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. April 2026
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Gerold, Leo
2021 - Das Tauziehen um die gemeinsame Kanzlerkandidatur der Union entscheidet der CDU-Bundesvorstand für den Parteivorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. CSU-Konkurrent Markus Söder gibt seinen Anspruch auf. Söder hatte auch in der CDU breite Zustimmung erfahren.
2011 - Reiner Haseloff (CDU) wird zum neuen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt. Nach der Landtagswahl am 20. März hatten CDU und SPD die Fortsetzung ihrer Koalition vereinbart.
1971 - Die Sowjetunion bringt die erste Weltraumstation "Saljut 1" in eine Erdumlaufbahn. Sie verglüht im Oktober 1971 in der Erdatmosphäre.
1956 - In der Kathedrale von Monte Carlo heiratet Fürst Rainier III. von Monaco die amerikanische Schauspielerin Grace Kelly. Die standesamtliche Trauung hatte am Vortag stattgefunden.
1951 - Die erste Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) nach dem Zweiten Weltkrieg wird in Frankfurt/Main von Bundespräsident Theodor Heuss eröffnet.
1966 - Julia Neigel (60), deutsche Rockmusikerin ("Schatten an der Wand" unter dem Namen Jule Neigel)
1966 - Oliver Welke (60), deutscher TV-Moderator und Comedian ("heute-show")
1946 - Tim Curry (80), britischer Schauspieler ("Rocky Horror Picture Show", "Es")
1916 - Gerhard Wendland, deutscher Schlagersänger, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersänger der Wirtschaftswunderjahre ("Das machen nur die Beine von Dolores"), gest. 1996
1906 - Pierre Curie, französischer Physiker, gemeinsam mit seiner Frau Marie Curie Nobelpreis 1903 für die Entdeckung der radioaktiven Elemente Polonium und Radium, geb. 1859