Kalenderblatt: Was geschah am 18. September?

Historische Daten

2021 - In einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) erschießt ein Kunde einen Aushilfskassierer, der ihn auf die Corona-Maskenpflicht hingewiesen hatte. Im September 2022 wird der Täter wegen Mordes an dem 20-jährigen Schüler zu lebenslanger Haft verurteilt. Hauptmotiv ist nach Ansicht der Richter vor allem dessen rechtsradikale Einstellung.