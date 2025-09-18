Kalenderblatt: Was geschah am 18. September?

Historische Daten

2020 - In Nordrhein-Westfalen wird wegen der Corona-Pandemie der Sitzungs- und Straßenkarneval der Saison 2020/21 abgesagt. Darauf einigen sich die großen Karnevalsvereine von Köln, Düsseldorf, Aachen und Bonn sowie die Landesregierung.