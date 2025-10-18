Kalenderblatt: Was geschah am 18. Oktober?

1970 - Die ARD sendet "Das Millionenspiel", eine fiktive Show mit Moderator Dieter Thomas Heck. Darin kann ein Kandidat eine Million Mark gewinnen, wenn er eine Hetzjagd von Killern (u.a. Dieter Hallervorden) überlebt. Die Satire löst einen Skandal aus und gilt als Meilenstein in der westdeutschen TV-Geschichte.