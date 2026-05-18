Kalenderblatt: Was geschah am 18. Mai?

1896 - Hans Fischerkoesen, deutscher Werbefilmproduzent und Trickfilmzeichner, schuf 1919 den ersten deutschen Zeichentrickfilm, insgesamt mehr als 1.000 Trickfilme, gest. 1973

Todestage

1911 - Gustav Mahler, österreichischer Komponist (zehn Sinfonien, Orchester- und Klavierlieder) und Dirigent (Hamburger Stadt-Theater, Wiener Hofoper, New York Philharmonic Society), geb. 1860