Kalenderblatt: Was geschah am 18. Juni?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Juni 2026
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Felicus, Potentin, Simplicius
2016 - Die Installation "Floating Piers" des Aktionskünstlers Christo öffnet im norditalienischen Iseo-See. Hunderttausende Besucher gehen bis zum 3. Juli über die drei Kilometer langen schwimmenden Stege.
2006 - Die Katalanen sprechen sich in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für eine größere Eigenständigkeit ihrer Region im Nordosten Spaniens aus.
1976 - Der Halbmittelgewichtler Eckhard Dagge besiegt in der Berliner Deutschlandhalle Elisha Obed von den Bahamas durch technischen K.o. in der zehnten Runde. Damit ist Dagge der zweite deutsche Box-Weltmeister nach Max Schmeling.
1896 - Im thüringischen Bad Frankenhausen wird das 81 Meter hohe Kyffhäuser-Denkmal eingeweiht, das Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) in Stein gehauen auf einem mächtigen Thron am Fuße des Kyffhäuserberges zeigt.
1881 - Das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland sichern sich im geheimen Drei-Kaiser-Bund wohlwollende Neutralität zu.
1961 - Alison Moyet (65), britische Popsängerin ("All Cried Out", "Invisible")
1961 - Jörg Löhr (65), deutscher Handballspieler, mehr als 90 Einsätze in der Nationalmannschaft
1951 - Andreas Neubronner (75), deutscher Tonmeister und Musikproduzent, Gewinner zahlreicher Grammys zusammen mit Peter Laenger und ihrer Musikproduktionsfirma Tritonus
1941 - Roger Lemerre (85), französischer Fußballtrainer, Coach der französischen Nationalmannschaft 1998-2002, Europameister 2000
1936 - Maxim Gorki, russischer Schriftsteller ("Nachtasyl"), geb. 1868