Was geschah am 18. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 18. Februar?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Februar 2026

Namenstag

Konstanze, Simon

Historische Daten

2025 - Die brasilianische Generalstaatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dem von 2019 bis 2022 regierenden Politiker wird ein versuchter Staatsstreich nach seiner Abwahl vorgeworfen.

2011 - Ein Soldat der afghanischen Armee erschießt im Bundeswehr-Außenposten "OP North" in der afghanischen Provinz Baghlan drei deutsche Soldaten. Sechs weitere werden verletzt, zwei davon schwer. Der Angreifer wird erschossen.

2001 - Im indonesischen Teil der Insel Borneo brechen blutige Unruhen aus, die bis Mitte März nach offiziellen Angaben mindestens 400 Menschen das Leben kosten.

1946 - Clemens August von Galen, der als Bischof von Münster 1941 öffentlich den massenhaften Mord an behinderten Menschen durch das NS-Regime angeprangert hatte, wird wenige Wochen vor seinem Tod in Rom zum Kardinal erhoben.

1861 - Jefferson Davis, wird in Montgomery (Alabama) als Präsident der der Konföderierten Staaten von Amerika vereidigt. Wenige Monate später beginnt der amerikanische Bürgerkrieg.

Geburtstage

1976 - Klara Geywitz (50), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 2021-2025

1961 - Armin Laschet (65), deutscher Politiker, Bundesvorsitzender der CDU 2021-2022, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 2017-2021

1956 - Rüdiger Abramczik (70), deutscher Fußballspieler, 316 Spiele und 77 Tore in der Bundesliga (FC Schalke 04, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg), 19 Länderspiele

1931 - Toni Morrison, amerikanische Schriftstellerin ("Jazz"), Literatur-Nobelpreisträgerin 1993, gest. 2019

Todestage

1996 - Josef Meinrad, österreichischer Schauspieler, Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters, Träger des Iffland-Ringes, geb. 1913