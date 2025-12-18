Kalenderblatt: Was geschah am 18. Dezember?

1970 - Das Landgericht Aachen stellt den Strafprozess gegen den Chef und acht führende Mitarbeiter des Contergan-Herstellers Grünenthal ein - wegen geringer Schuld und fehlenden öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung. Das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan hatte bei Kindern zu Missbildungen geführt.