Kalenderblatt: Was geschah am 18. August?

Historische Daten

2024 - Die Linken-Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan kündigen ihren Rückzug zum Oktober an. Die Gründe sind eine Serie von Wahlniederlagen, wachsende Kritik an den Vorsitzenden und die Abspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht.