Kalenderblatt Was geschah am 17. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

 
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. September 2025

Namenstag

Ariadne, Hildegard, Lambert, Robert

Historische Daten

2024 - Bei koordinierten Sprengstoff-Attacken des israelischen Geheimdienstes werden im Libanon Dutzende Menschen getötet und Tausende verletzt. Zunächst explodieren Hunderte sogenannter Pager, tags darauf vor allem Walkie-Talkies. Unter den Toten und Verletzten sind zahlreiche Mitglieder der Terrormiliz Hisbollah, aber auch Zivilisten.

1980 - Ein Militärgericht in Seoul verurteilt den Oppositionspolitiker und späteren Präsidenten Kim Dae Jung zum Tode. Auf internationalen Druck wird er später begnadigt.

1980 - In Danzig findet die Gründungsversammlung des Dachverbandes der freien Gewerkschaften Polens ("Solidarnosc") statt.

1945 - Der erste Kriegsverbrecherprozess auf deutschem Boden wird in Lüneburg gegen Wachen des Konzentrationslagers Bergen-Belsen eröffnet. Elf SS-Angehörige werden zum Tode verurteilt.

1630 - Englische Puritaner gründen im Nordosten Amerikas die Stadt Boston (Massachusetts/USA).

Geburtstage

1973 - Alexander Schweitzer (52), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz seit 2024

1960 - Damon Hill (65), britischer Formel-1-Rennfahrer, Weltmeister 1996, 22 Grand-Prix-Siege bei 115 Formel-1-Rennen

1950 - Narendra Modi (75), indischer Politiker, Premierminister seit 2014

1935 - Serge Klarsfeld (90), französischer Rechtsanwalt und Historiker ("Vichy – Auschwitz")

Todestage

2015 - Dettmar Cramer, deutscher Fußballtrainer (Hertha BSC, Bayern München, Eintracht Frankfurt, Nationaltrainer der USA, Ägypten, Saudi-Arabien), geb. 1925