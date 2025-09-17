Kalenderblatt: Was geschah am 17. September?

Historische Daten

2024 - Bei koordinierten Sprengstoff-Attacken des israelischen Geheimdienstes werden im Libanon Dutzende Menschen getötet und Tausende verletzt. Zunächst explodieren Hunderte sogenannter Pager, tags darauf vor allem Walkie-Talkies. Unter den Toten und Verletzten sind zahlreiche Mitglieder der Terrormiliz Hisbollah, aber auch Zivilisten.