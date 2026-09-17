Kalenderblatt: Was geschah am 17. September?

2021 - Das Erkundungsbergwerk Gorleben wird endgültig stillgelegt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte im Jahr zuvor mitgeteilt, dass große Teile Deutschlands für ein Atomendlager nach geologischen Kriterien grundsätzlich geeignet sind - der lange heftig umkämpfte Salzstock Gorleben im Wendland ist wegen geologischer Mängel nicht darunter.