Kalenderblatt: Was geschah am 17. September?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. September 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. September 2026
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Ariadne, Hildegard, Lambert, Robert
2024 - Die Union legt sich auf CDU-Chef Friedrich Merz als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2025 fest. CSU-Chef Markus Söder verkündet die Einigung in einer gemeinsamen Pressekonferenz und sagt seine Unterstützung zu.
2021 - Das Erkundungsbergwerk Gorleben wird endgültig stillgelegt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte im Jahr zuvor mitgeteilt, dass große Teile Deutschlands für ein Atomendlager nach geologischen Kriterien grundsätzlich geeignet sind - der lange heftig umkämpfte Salzstock Gorleben im Wendland ist wegen geologischer Mängel nicht darunter.
1991 - Estland, Lettland und Litauen sowie die Marshall-Inseln und die Föderierten Staaten von Mikronesien werden von der UN-Vollversammlung als neue Mitglieder aufgenommen, ebenso die prowestliche Republik Korea und die kommunistische Demokratische Volksrepublik Korea.
1991 - Im nordsächsischen Hoyerswerda beginnen mehrtägige rassistische Ausschreitungen.
1981 - Wolfgang Petersens Spielfilms "Das Boot" nach einem Roman von Lothar-Günther Buchheim wird in München uraufgeführt.
1971 - Jens Voigt (55), deutscher Radrennfahrer, Gewinner der Deutschland-Tour 2006 und 2007, 17-maliger Teilnehmer der Tour de France
1971 - Sergej Barbarez (55), bosnischer Fußballspieler (Hamburger SV 2000-2006)
1956 - Alain Caparros (70), französischer Manager, Vorstandsvorsitzender Rewe Group 2006-2017
1926 - Klaus Schütz, deutscher Politiker (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin 1967-1977, gest. 2012
1966 - Fritz Wunderlich, deutscher Sänger, gilt als einer der größten Tenöre seiner Zeit, geb. 1930