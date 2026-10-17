Kalenderblatt: Was geschah am 17. Oktober?

1934 - Christian Bruhn (92), deutscher Schlagerkomponist und Produzent ("Marmor, Stein und Eisen bricht", "Wunder gibt es immer wieder")

Todestage

2011 - Manfred Gerlach, deutscher Politiker, letzter DDR-Staatsratsvorsitzender 1989-1990, Chef der DDR-Blockpartei Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD) 1967-1990, geb. 1928