Historische Daten

2025 - Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet in New York eine Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. 13 Mitgliedsländer stimmen für den Vorschlag, der etwa eine internationale Truppe zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht. Russland und China enthalten sich.