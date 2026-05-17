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Kalenderblatt Was geschah am 17. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 17. Mai?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Mai 2026

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Namenstag

Pascal

Historische Daten

2021 - Fritz Keller, seit 2019 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), tritt auf Druck der regionalen Verbände zurück. Keller hatte im April den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem NS-Juristen Roland Freisler verglichen. Der DFB wird interimsmäßig von Rainer Koch und Peter Peters geführt.

2011 - Die britische Königin Elizabeth II. reist zu ihrem als historisch bewerteten ersten Besuch in die Republik Irland.

1981 - Der erste Stadtmarathon in der Bundesrepublik Deutschland findet in Frankfurt am Main statt.

1946 - In Potsdam-Babelsberg wird mit der ersten Produktionslizenz der Sowjetischen Militäradministration die Deutsche Film AG (Defa) gegründet. Deren erster Spielfilm ist Wolfgang Staudtes "Die Mörder sind unter uns" mit Hildegard Knef.

1861 - Der schottische Physiker James Clerk Maxwell projiziert in der Royal Institution of Great Britain in London erstmals öffentlich eine Farbfotografie.

Geburtstage

1971 - Königin Máxima (55), niederländische Königin, Ehefrau von König Willem-Alexander

1961 - Enya (65), irische Popsängerin und Komponistin ("May It Be", "Only Time")

1946 - Udo Lindenberg (80), deutscher Rocksänger ("Sonderzug nach Pankow", "Rudi Ratlos", "Andrea Doria")

1926 - Dietmar Schönherr, österreichischer Schauspieler (Fernsehserie "Raumpatrouille") und Moderator ("Wünsch Dir was"), gest. 2014

Todestage

2006 - Eva-Maria Bauer, deutsche Schauspielerin, (Oberschwester Hildegard in "Die Schwarzwaldklinik"), geb. 1923