Kalenderblatt: Was geschah am 17. März?

1991 - Bei Diego Maradona, dem argentinischen Fußball-Star des SSC Neapel, wird durch einen Dopingtest Kokain im Urin nachgewiesen. Vom italienischen Fußballverband wird er am 7. April für 15 Monate gesperrt. Die Sperre wird vom Weltfußballverband FIFA übernommen und gilt damit weltweit.