Kalenderblatt: Was geschah am 17. Juli?

1871 - In Berlin geht das erste Teilstück der Ringbahn in Betrieb. Die Strecke verbindet im Uhrzeigersinn zunächst Moabit mit Schöneberg und heißt damals noch "Verbindungsbahn". Geschlossen wird der Ring sechs Jahre später mit der Fertigstellung der Teilstrecke von Schöneberg über Charlottenburg bis Moabit.