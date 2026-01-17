Kalenderblatt: Was geschah am 17. Januar?

1966 - Eine mit vier Atombomben bestückte B-52-Maschine der US Air Force stürzt in der Nähe der südostspanischen Ortschaft Palomares ab. Die Bomben - mit einem Vielfachen der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe - explodieren nicht. Zwei von ihnen verseuchen aber 220 Hektar Felder mit radioaktivem Plutonium.