Kalenderblatt Was geschah am 17. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Dezember 2025

Namenstag

Jolanda, Lazarus

Historische Daten

2024 - Bei einer Explosion in Moskau wird der prominente General Igor Kirillow getötet. Russische Ermittler sprechen von Terror und gehen von einer Tat ukrainischer Geheimdienste aus. Kirillow war Chef der ABC-Abwehrtruppen Russlands.

2010 - In der tunesischen Kleinstadt Sidi Bouzid  verbrennt sich Gemüsehändler Mohammed Bouazizi aus Verzweiflung selbst. Die Tat wird Auslöser der tunesischen "Jasmin-Revolution" und des "Arabischen Frühlings" in Nordafrika und dem Nahen Osten.

2005 - Mit der Thüringer-Wald-Autobahn A 71 wird ein weiteres der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit fertig gestellt. Die 152 Kilometer lange Trasse führt über 31 Großbrücken und durch sechs Tunnel von Erfurt nach Schweinfurt.

1960 - Eine US-Militärmaschine stürzt nach dem Start vom Flugplatz München-Riem in die Innenstadt und explodiert unmittelbar hinter einem Straßenbahnzug. Alle 19 Insassen sowie 33 Fahrgäste und Passanten werden getötet.

1865 - 37 Jahre nach Franz Schuberts Tod wird seine Unvollendete Sinfonie in Wien mit großem Erfolg uraufgeführt.

Geburtstage

1975 - Milla Jovovich (50), amerikanische Schauspielerin ("Das Fünfte Element", Filmreihe "Resident Evil")

1960 - Jürgen Tarrach (65), deutscher Schauspieler ("Wambo", TV-Reihe "Der Lissabon-Krimi")

1955 - Marina Staden (70), deutsche Volleyballerin, Volleyballerin des Jahres 1980, 1981 und 1984

1930 - Armin Mueller-Stahl (95), deutscher Schauspieler ("Oberst Redl", "Die Manns - Ein Jahrhundertroman")

Todestage

1850 - Carl Bertelsmann, deutscher Drucker und Verleger, gründet 1835 in Gütersloh den C. Bertelsmann Verlag, geb. 1791