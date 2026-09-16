Kalenderblatt: Was geschah am 16. September?

Historische Daten

2025 - Das israelische Militär startet mit Tausenden Soldaten und schwerem Gerät eine Bodenoffensive in der Stadt Gaza, obwohl sich Hunderttausende Zivilisten dort aufhalten. Man gehe davon aus, dass sich bis zu 3.000 kampfbereite Hamas-Mitglieder in der Stadt aufhielten, lautet die Begründung.