Kalenderblatt: Was geschah am 16. Oktober?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Oktober 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Oktober 2026
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Gallus, Gerhard, Hedwig, Herburg
1996 - In Guatemala-Stadt werden 84 Menschen bei einem Massenansturm von Fußballfans im überfüllten Stadion getötet und 147 verletzt.
1986 - Der Südtiroler Reinhold Messner erreicht den Gipfel des 8.516 Meter hohen Lhotse in Nepal. Damit hat er als erster Bergsteiger alle 14 Achttausender der Erde bezwungen.
1956 - Franz Josef Strauß (CSU) wird Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Der bisherige Atomminister löst Theodor Blank (CDU) ab.
1946 - Zehn der zwölf beim Nürnberger Prozess zum Tode verurteilten Hauptkriegsverbrecher werden hingerichtet: Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyß-Inquart und Julius Streicher.
1906 - Als "Hauptmann von Köpenick" hält der Schuhmacher Wilhelm Voigt in Berlin eine Abteilung Soldaten an, führt diese zum Köpenicker Rathaus und raubt die Stadtkasse.
1976 - Flix (50), deutscher Comiczeichner, -autor und Cartoonist ("Das Humboldt-Tier - Ein Marsupilami-Abenteuer", "Spirou in Berlin")
1966 - Stefan Reuter (60), deutscher Fußballspieler, 69 Länderspiele, Weltmeister 1990
1961 - Marc Levy (65), französischer Schriftsteller ("Solange du da bist", "Bis ich dich wiedersehe")
1886 - David Ben Gurion, israelischer Politiker, proklamierte 1948 den Staat Israel, Ministerpräsident 1948-1953 und 1955-1963, gest. 1973
1956 - Jules Rimet, französischer Fußballfunktionär, Präsident der FIFA 1921-1954, geb. 1873