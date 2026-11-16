Kalenderblatt: Was geschah am 16. November?

1891 - Julius Leber, deutscher Politiker (SPD) und Widerstandskämpfer, Mitglied des "Kreisauer Kreises" und an den Vorbereitungen zum gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt, 1945 hingerichtet

Todestage

1831 - Carl von Clausewitz, preußischer General, Theoretiker der Kriegsführung ("Vom Kriege"), geb. 1780