Kalenderblatt: Was geschah am 16. November?

Historische Daten

2024 - Franziska Brantner und Felix Banaszak sind das neue Führungsduo der Grünen und folgen Ricarda Lang und Omid Nouripour. Tags darauf kürt der Bundesparteitag in Wiesbaden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten der Partei für die Bundestagswahl 2025.