Kalenderblatt: Was geschah am 16. November?

1974 - Vom weltgrößten Radioteleskop Arecibo in Puerto Rico wird eine Drei-Minuten-Botschaft an mögliche Bewohner von M13, einer 22.500 Lichtjahre entfernten Anhäufung von 300.000 Sonnensystemen im Sternbild Herkules gesendet. Eine Antwort kann frühestens in 45.000 Jahren eintreffen.