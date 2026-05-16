Kalenderblatt: Was geschah am 16. Mai?

1981 - Der Schauspieler Karlheinz Böhm wettet in der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?", nicht jeder Zuschauer werde eine Mark, einen Franken oder sieben Schilling für notleidende Menschen in Afrika spenden. Es kommen rund 1,2 Millionen Mark zusammen. Böhm gründet mit dem Geld die Äthiopienhilfe "Menschen für Menschen".