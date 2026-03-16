Kalenderblatt: Was geschah am 16. März?

Historische Daten

2006 - Das Bundesverwaltungsgericht macht den Weg für den neuen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg frei. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Planungen und Proteste weisen die Leipziger Richter die Klagen von 4.000 Anwohnern ab, verhängen aber ein weitgehendes Nachtflugverbot.