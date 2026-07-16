Kalenderblatt: Was geschah am 16. Juli?

1946 - In Dachau werden 43 Angehörige der Waffen-SS wegen der Ermordung von mindestens 70 amerikanischen Kriegsgefangenen in Malmedy (Belgien) zum Tode verurteilt. Insgesamt waren 74 Deutsche angeklagt worden. Keines der Todesurteile wird vollstreckt. Weihnachten 1956 werden die letzten Angeklagten aus der Haft entlassen.