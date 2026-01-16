 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 16. Januar?

Kalenderblatt Was geschah am 16. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 16. Januar?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Januar 2026

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Honorat, Marzellus, Tillmann

Historische Daten

2023 - Die heftig kritisierte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) tritt zurück. Nachfolger wird Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD).

2021 - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird auf einem digitalen Bundesparteitag zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Er setzt sich gegen den früheren Fraktionschef Friedrich Merz und den Außenpolitiker Norbert Röttgen durch. Per Briefwahl wird die Wahl bestätigt.

2006 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der russische Präsident Wladimir Putin treffen sich zum ersten offiziellen Gespräch seit Merkels Amtsantritt im Moskauer Kreml.

2001 - Auf den kongolesischen Präsidenten Laurent Kabila wird ein Attentat verübt. Nach offiziellen Angaben erliegt er zwei Tage später den Folgen des Attentats.

1956 - Im hessischen Herleshausen trifft der letzte große Transport von deutschen Kriegsgefangenen aus der UdSSR ein.

Geburtstage

1959 - Sade (67), nigerianische Sängerin ("Smooth Operator", "Sweetest Taboo")

1948 - Gregor Gysi (78), deutscher Politiker, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Linken 2005-2015

1940 - Franz Müntefering (86), deutscher Politiker, SPD-Bundesvorsitzender 2004-2005 und 2008-2009, Vizekanzler 2005-2007

1931 - Johannes Rau, deutscher Politiker (SPD), Bundespräsident 1999-2004, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 1978-1998, gest. 2006

Todestage

2025 - David Lynch, amerikanischer Regisseur ("Blue Velvet", "Mulholland Drive"), geb. 1946