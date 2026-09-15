Kalenderblatt: Was geschah am 15. September?

1876 - Bruno Walter, deutscher Dirigent, 1929 bis zur Emigration 1933 Gewandhauskapellmeister in Leipzig, Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker 1947-49, gest. 1962

Todestage

2006 - Wolfgang Wahl, deutscher Schauspieler ("Schachnovelle", "Und Jimmy ging zum Regenbogen", TV-Mehrteiler: "Der große Bellheim"), geb. 1925