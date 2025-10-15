Kalenderblatt: Was geschah am 15. Oktober?

Historische Daten

2005 - China feiert die offizielle Fertigstellung der höchsten Eisenbahn der Welt mit einer Zeremonie auf dem Bahnhof der tibetischen Hauptstadt Lhasa. Von Xining, Hauptstadt der Provinz Qinghai, bis nach Lhasa ist die Eisenbahnlinie insgesamt 1.956 Kilometer lang.