Kalenderblatt: Was geschah am 15. Oktober?

1926 - Michel Foucault, französischer Philosoph und Schriftsteller ("Die Ordnung der Dinge", "Sexualität und Wahrheit", "Dispositive der Macht"), gest. 1984

Todestage

2021 - Gerd Ruge, deutscher Journalist, Auslandskorrespondent in USA, China und Russland, WDR-Fernsehchefredakteur 1984-1985, ARD-Reisereportagen "Gerd Ruge unterwegs", geb. 1928