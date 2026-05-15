Kalenderblatt: Was geschah am 15. Mai?

1681 - In Südfrankreich wird der Canal du Midi eröffnet. Er verbindet die in den Atlantischen Ozean mündende Garonne mit dem Mittelmeer. Mit dem Bau war 1667 begonnen worden. Er galt damals als größte Baustelle Europas. Heute wird der Kanal vor allem als touristische Attraktion geschätzt und ist Weltkulturerbe.