Kalenderblatt: Was geschah am 15. März?

1936 - Chariklia Baxevanos (90), Schweizer Film- und Theaterschauspielerin (Musik- und Unterhaltungsfilme in den 1950er Jahren, "Ein Stück vom Himmel", "Musikparade")

Todestage

2025 - Doris Fitschen, deutsche Fußballerin, 1986-2001 aktiv in der Nationalmannschaft, mit der sie vier Europameisterschaften gewinnt, 2009-2016 Managerin der Frauen-Nationalmannschaft, geb. 1968