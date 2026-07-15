Kalenderblatt: Was geschah am 15. Juli?

1946 - Sultan Hassanal Bolkiah (80), Sultan von Brunei seit 1976, gilt in den 1980er und 90er Jahren dank großer Erdölvorkommen vor Bruneis Küste als reichster Mann der Welt

Todestage

1976 - Paul Gallico, amerikanischer Schriftsteller und Journalist, Verfasser der Romane über die Abenteuer der Londoner Putzfrau Ada Harris ("Ein Kleid von Dior", "Der geschmuggelte Henry", "Mrs. Harris fliegt nach Moskau"), geb. 1897