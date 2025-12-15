 
Kalenderblatt Was geschah am 15. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Dezember 2025

Namenstag

Christiane, Nina

Historische Daten

1995 - Der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass Fußballspieler aus der EU nach Ablauf ihres Vertrages ohne Ablösesumme den Verein innerhalb Staatenverbunds wechseln und die Vereine unbegrenzt Spieler aus EU-Ländern einsetzen dürfen ("Bosman-Urteil").

1995 - Die gemeinsame europäische Währung wird "Euro" heißen. Darauf einigen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Madrid.

1975 - Günter Guillaume, der persönliche Referent von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und Spion der DDR, wird in Düsseldorf wegen Landesverrats zu 13 Jahren Haft verurteilt.

1965 - Erstmals gelingt ein Rendezvous zweier bemannter Raumkapseln im All: Die US-Raumschiffe "Gemini 6" und "Gemini 7" nähern sich einander bis auf einen Meter.

1890 - Der Häuptling der Sioux, Sitting Bull, wird bei seiner Verhaftung in einem Handgemenge erschossen.

Geburtstage

1980 - Annalena Baerbock (45), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin 2021-2025, Präsidentin der UN-Vollversammlung 2025/2026

1960 - Fred Kogel (65), deutscher Medienmanager,  Programmchef des Fernsehsenders SAT.1 1995-2000, Unterhaltungschef des ZDF 1993-1995

1955 - Renate Künast (70), deutsche Politikerin und Juristin, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 2005-2013, Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 2001-2005

1925 - Günther Ungeheuer, deutscher Schauspieler ("Hunde wollt ihr ewig leben", "Polizeirevier Davidswache", "Treibjagd"), gest. 1989

Todestage

2010 - Blake Edwards, amerikanischer Regisseur ("Der rosarote Panther", "Frühstück bei Tiffany"), geb. 1922