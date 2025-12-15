Kalenderblatt: Was geschah am 15. Dezember?

Historische Daten

1995 - Der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass Fußballspieler aus der EU nach Ablauf ihres Vertrages ohne Ablösesumme den Verein innerhalb Staatenverbunds wechseln und die Vereine unbegrenzt Spieler aus EU-Ländern einsetzen dürfen ("Bosman-Urteil").