Kalenderblatt: Was geschah am 14. September?

2001 - Etwa 200.000 Menschen, darunter die politische Führung Deutschlands, nehmen am Brandenburger Tor in Berlin an einer Trauerkundgebung für die Opfer der Terrorangriffe in den USA teil.

1929 - Der amerikanische Ingenieur Philip Drinker stellt eine Apparatur zur künstlichen Beatmung von Menschen vor, deren Atemmuskulatur funktionsunfähig ist ("Eiserne Lunge").

Geburtstage

1959 - Morten Harket (65), norwegischer Musiker, Sänger der Popgruppe a-ha ("Take On Me")

1949 - Michael Häupl (75), österreichischer Politiker (SPÖ), Bürgermeister von Wien 1994-2018

1944 - Günter Netzer (80), deutscher Fußballer, Sportmanager und -kommentator, Weltmeister 1974, Europameister 1972, "Fußballer des Jahres" 1972 und 1973

1929 - Hans Clarin, deutscher Schauspieler ("Das Wirtshaus im Spessart", "Das indische Tuch"), Synchronstimme des Kobolds aus der ARD-Serie "Meister Eder und sein Pumuckl", gest. 2005

Todestage

2009 - Patrick Swayze, amerikanischer Schauspieler ("Dirty Dancing", "Ghost - Nachricht von Sam", TV-Mehrteiler "Fackeln im Sturm"), geb. 1952