Kalenderblatt: Was geschah am 14. September?

1950 - Lukas Beckmann (75), deutscher Politiker, 1984-1987 einer von drei gleichberechtigten Bundesvorstandssprechern der Grünen, 1994-2010 Fraktionsgeschäftsführer der grünen Bundestagsfraktion

Todestage

2009 - Patrick Swayze, amerikanischer Schauspieler ("Dirty Dancing", "Ghost - Nachricht von Sam", "Fackeln im Sturm"), geb. 1952