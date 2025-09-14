 
  Wissen

  Was geschah am 14. September?

Kalenderblatt Was geschah am 14. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

 
Kalenderblatt: Was geschah am 14. September?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. September 2025

Namenstag

Cornelius

Historische Daten

1995 - Griechenland und die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien unterzeichnen in New York ein Abkommen zur Beilegung ihrer Anfang 1994 ausgebrochenen Streitigkeiten.

1990 - In den USA wird die erste Gentherapie bei einem Menschen begonnen. Die Behandlung des vierjährigen Mädchens mit einer erblich bedingten Immunschwächekrankheit, dem ADA-Syndrom, gilt als Erfolg.

1975 - Rembrandts Meisterwerk "Die Nachtwache" wird im Amsterdamer Rijksmuseum von einem psychisch Kranken durch mehrere Dutzend Stiche mit einem Frühstücksmesser beschädigt.

1960 - In Bagdad gründen der Irak, der Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec).

1930 - Die NSDAP gewinnt bei den Reichstagswahlen 107 Sitze und wird zweitstärkste Fraktion hinter der SPD.

Geburtstage

1965 - Dmitri Medwedew (60), russischer Politiker, Staatspräsident 2008-2012

1960 - Christian Petzold (65), deutscher Regisseur ("Undine", "Transit", "Die innere Sicherheit")

1955 - Papst Leo XIV. (70), Papst seit 2025, Präfekt des Dikasteriums für die Bischöfe 2023-2025, gebürtiger US-Amerikaner

1950 - Lukas Beckmann (75), deutscher Politiker, 1984-1987 einer von drei gleichberechtigten Bundesvorstandssprechern der Grünen, 1994-2010 Fraktionsgeschäftsführer der grünen Bundestagsfraktion

Todestage

2009 - Patrick Swayze, amerikanischer Schauspieler ("Dirty Dancing", "Ghost - Nachricht von Sam", "Fackeln im Sturm"), geb. 1952