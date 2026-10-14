Kalenderblatt: Was geschah am 14. Oktober?

1906 - Hannah Arendt, deutsch-amerikanische Philosophin und Publizistin ("Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft", "Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen"), gest. 1975

Todestage

2022 - Ralf Wolter, deutscher Schauspieler (Rolle als Westernheld Sam Hawkins in den Karl-May-Verfilmungen 1962-1968), geb. 1926