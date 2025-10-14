Kalenderblatt: Was geschah am 14. Oktober?

Historische Daten

2024 - Rund 50 Jahre nach einem tödlichen Schuss am DDR-Grenzübergang Friedrichstraße verurteilt das Landgericht Berlin einen ehemaligen Stasi-Offizier wegen heimtückischen Mordes zu zehn Jahren Gefängnis. Er habe im Auftrag des Geheimdienstes einen Polen erschossen. Der Verurteilte legt Revision ein.