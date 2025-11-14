Kalenderblatt: Was geschah am 14. November?

1475 - Die Hochzeit des zukünftigen Herzogs von Bayern-Landshut und einer polnischen Königstochter wird mit einem rauschenden Fest gefeiert. 10.000 Landshuter dürfen eine Woche lang kostenlos essen, trinken und feiern, es gibt Reiter- und Ritterspiele. Seit 1903 wird die Landshuter Hochzeit alle vier Jahre als mehrwöchiges historisches Fest nachgespielt (nächstes Mal: 2027).