Kalenderblatt: Was geschah am 14. November?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. November 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. November 2026
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Alberich, Nikolaus, Sidonius
1961 - Gesundheitsministerin Elisabeth Schwarzhaupt (CDU) wird als erste Frau Mitglied einer deutschen Bundesregierung.
1946 - Dem deutsch-schweizerischen Schriftsteller Hermann Hesse wird der Nobelpreis für Literatur zuerkannt.
1946 - In einem Almanach des belgischen Comic-Magazins "Spirou" wird die erste Episode mit dem "Poor Lonesome Cowboy" Lucky Luke veröffentlicht.
1901 - Eine ausführliche Studie zur Entdeckung der menschlichen Blutgruppen durch Karl Landsteiner wird veröffentlicht. Der österreichische Bakteriologe erhält für seine Entdeckung den Nobelpreis für Medizin 1930.
1886 - Friedrich Soennecken erhält vom Kaiserlichen Patentamt des Deutschen Reiches das Patent für den Locher.
2006 - Yan Diomande (20), ivorischer Fußballspieler (Real Madrid, RB Leipzig)
1954 - Condoleezza Rice (72), US-amerikanische Politikerin, Außenministerin 2005-2009, Nationale Sicherheitsberaterin 2001-2005
1948 - König Charles III. (78), britischer König seit 2022
1831 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, deutscher Philosoph, geb. 1770
1716 - Gottfried Wilhelm Leibniz, deutscher Philosoph und Mathematiker, geb. 1646